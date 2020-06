La tensión en el PJ de San Juan llega hasta Boca Juniors

La evidencia del vínculo entre el diputado y Boca se hizo pública en enero de este año cuando plantel xeneize viajó a San Juan para disputar un torneo amistoso contra equipos como Athletico Paranaense y Universitario de Perú. Allí Ameal, ya electo presidente del club, se dejó ver acompañado por Gioja y plantó al gobernador.

La interna entre el gobernador de San Juan,, y el diputadosigue acumulando capítulos. La escalada llegó hasta el mismísimo Boca Juniors: ahora aseguran que el nombramiento deal frente de la Fundación del club comandado pores una “devolución de favores” y se siembran dudas sobre la utilización de fondos del organismo para favorecer al titular del PJ nacional.La cuestión llegó hasta la reunión de ladel Club que se celebró este viernes. Dentro del temario a discutir se encontraba la conformación de la Fundación Boca Social y la ratificación de autoridades. Algo natural en un contexto de pandemia, si se piensa que ese es el organismo del club desde donde se impulsan cuestiones de corte social. Pero instantes antes de comenzar la reunión y para evitar los cuestionamientos a la figura de Salvo y el ruido interno, la CD modificó el orden del día y quitó el tema del listado a tratarse.Laun organismo históricamente sospechado durante los años del macrismo de ser usina para financiar cuestiones políticas. Si bien se esperaba que con la nueva gestión el perfil de la Fundación se modificara, la realidad indica que por el contrario se profundiza. Ahora Ameal impuso a Salvo al frente de la Fundación y ya se siembran sospechas de desvíos de fondos en una campaña de desprestigio al gobernador Uñac promovida por la interna con Gioja.Este empresario de San Fernando, con múltiples vínculos políticos y en el mundo de los negocios, es un hombre muy cercano a Gioja. Tanto que su empresa Buenos Aires Call fue prestadora de servicios de ambulancia para la provincia de San Juan hasta hace unos meses, cuando Uñac le quitó el negocio.(R) Salvo es, además, un hombre cercano al presidente xeneize, Jorge Amor Ameal. Fue parte de las últimas dos campañas políticas (2015 y 2019) y desde la última elección es vocal del Club y está a cargo de la Fundación Boca Juniors.(R)En el entorno de Uñac, quien sostiene parte de su gestión y sus aspiraciones con un perfil muy vinculado al deporte, ven una cuestión incómodo con el avance político de Gioja dentro de Boca Juniors.En ese viaje, Salvo visitó junto a Ameal yel Hospital Rawson de esa provincia, donde entregaron juguetes a los niños que allí son atendidos. Es llamativo el procedimiento: Salvo no fue designado formalmente pero cumple funciones al frente del organismo desde la asunción de Ameal.Ahora la escalada política en San Juan toma otras dimensiones ya que se especula con que, a través de una presentación judicial, se abra una investigación para saber como se usaron los fondos de la Fundación y si fehacientemente se desviaron para financiar una campaña de desprestigio contra Uñac.Como sea, dentro del mundo Boca no cayeron bien estas noticias. “Genera un ruido dentro del club innecesario en este momento”, coincidieron fuentes xeneizes. Lo único seguro es que Ameal no podrá cumplir con su promesa de campaña porque la política está enquistada en Boca y al parecer tiene mucho tiempo por delante.