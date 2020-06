¿Por qué la alusión de Kicillof sobre la Antártida es veraz?

Señaló que para precisar vale la pena aclarar que el Territorio Antártico Argentino, junto con las islas Malvinas, Sándwich y Georgias de Sur forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, que de hecho se denomina oficialmente “Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Enfatizó que el continente posee un valor estratégico que “se actualiza e incrementa con el correr de los años, presentándose a futuro como un activo estratégico para la humanidad en su conjunto y, por sobre todo, para aquellos actores que poseen capacidades de acción sobre él”.

En Olivos, mientras se anunciaba la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir la expansión del coronavirus, el gobernador de la provincia de Buenos Aires,, aludió al territorio provincial “como el más grande del país” si es que “no se cuenta la Antártida”.Tras estas declaraciones, estallaron las redes y hasta La Nación tildó de frunció, o sea de error, las palabras del mandatario provincia.habló con, titular de la Fundación Meridiano y politóloga de Universidad de Buenos Aires y magíster en estrategia y geopolítica de la UNDEF (universidad de la Defensa Nacional). Para ellaSi bien en el nuevo mapa oficial de la República Argentina aparecen todos estos territorios en su dimensión correcta, Altieri recalcó que “todavía no hemos incorporado en el imaginario nacional que Argentina está dentro del continente americano y del continente antártico también, y que tenemos un territorio marítimo que es más grande que el terrestre”.La referente de Fundación Meridiano y del grupo Génera remarcó que por ello que desde el gobierno y desde la sociedad es menester empezar a incorporar queSeñaló además que es importante recordar que en Argentina se celebra cadamomento en el que nuestro país izó el pabellón nacional en el Continente Blanco. “Esto no sólo inició la presencia ininterrumpida de nuestro país por debajo del paralelo 60, sino que Argentina se convirtió en uno delos primeros Estados del globo en contar con ocupación permanente en aquellas gélidas tierras y”, dijo Altieri.Durante el 2019 se cumplieron 60 años del Tratado Antártico, un sistema de gobernanza del continente del cual Argentina con suma habilidad diplomática fue y es un pilar fundamental. Si bien aclaró que “este tratado internacional, muchas veces sostenido como el mejor modelo de gobernanza, no es ajeno a tensiones”.subrayó.De hecho, desde Fundación Meridiano, tienen una agenda de trabajo antártica titulada “Argentina Bi Continental” que se supedita a la realización de reuniones periódicas “para indagar sobre estas cuestiones reuniendo a múltiples actores nacionales, referentes antárticos y jóvenes profesionales con el objetivo de proponer políticas públicas para que el Estado argentino se piense sobre aquella porción de su territorio con características tan singulares”.“Su posicionamiento geográfico, sus recursos naturales, su alto valor científico, turístico y potencialidad económica hacen de este tema un tópico destacado en las agendas de las potencias”, subrayó.