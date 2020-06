Cuarentena estricta: qué pasará con la SUBE y cómo serán los nuevos permisos especiales

qué pasará con la tarjeta SUBE para aquellos trabajadores no esenciales a partir del miércoles y si seguirá habiendo algún tipo de permiso especial para cuando esa franja de la ciudadanía requiera circular por algún motivo importante

Meoni anunció que con la nueva cuarentena estricta que determinó el mandatario desde el 1 al 17 de julio seguirá existiendo una variante de permisos especiales que durarán 24 horas para aquellas personas que no sean trabajadores esenciales

"Son para los padres y madres separados, para aquellos que tienen que hacer trámites de urgencia, asistencia a familiares o personas que estén realizando algún tratamiento prologando de carácter de enfermedad que sí o sí tienen que concurrir a centros asistenciales”

Es por esta posibilidad que se decidió no bloquear la SUBE, aunque el Gobierno observará cómo se desarrolla el cumplimiento de la normativa bajo esta modalidad

Tras el anuncio del presidenteen que la cuarentena se extendió hasta el 17 de julio y que incluyó un endurecimiento de los controles y las flexibilizaciones en que se había avanzado en el AMBA, el ministro de Transporte,, explicó hoyEn este sentido, el funcionario aseguró que, por lo que bajará fuertemente el número de personas que utilizan el transporte público, al tiempo que remarcó que habrá fuertes sanciones para quienes no cumplan con las medidas., consideró Meoni en declaraciones radiales.No obstante,“Aplicaremos el decreto 297 que establece 24 actividades esenciales que pueden utilizar el transporte publico más", explicó el ministro en diálogo con Radio Continental.Y precisó:En otro orden, Meoni insistió en que seguirá habiendo rubros laborales habilitados para desempeñarse, pero que los trabajadores "autorizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo" para realizar sus actividades podrán hacer su tarea, pero "no estarán habilitados para utilizar el transporte público". Esto significa que la movlidad de dichas personas correrá por parte de la empresa que los emplea."Vamos a ser más estricitos para evaluar quién puede sacar el permiso. Generalmente todo el mundo tenía un certificado, lo que sucede es que muchas veces lo habían sacado y no estaban realizando dicha actividad", explicó.Y habló de las eventuales sanciones:"Me parece que la gente se movía porque había actividades para moverse. En la medida en que se restrinjas esas actividades, también baja el movimiento", comentó.Los trabajadores esenciales con residencia en AMBA tendrán tiempo desde el lunes 29 de junio a las 00 horas hasta el martes 30 de junio a las 23.59 para renovar sus CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación) a través de la app CuidAR o en www.argentina.gob.ar/circular, reempodrándose así en el sistema.En esta oportunidad, los usuarios estarán obligados a informar el número de patente del vehículo en el que se movilizarán durante la cuarentena y/o el de la tarjeta SUBE que utilizarán para el transporte público, datos que anteriormente eran opcionales.“El lunes y el martes convivirán los dos certificados, pero a partir del miércoles solo regirá el nuevo. No varía mucho del anterior, pero es una nueva etapa y hay que volver a validar las actividades”, precisó el Ministro.En el caso que una persona deba movilizarse por fuerza mayor lo que deberá hacer o ser capaz de demostrar es la documentación o argumentación fehaciente que indique las razones válidas de estar circulando en la vía pública, ya sea en su vehículo o en transporte público.“Si bien en un principio habíamos dicho de bloquear la SUBE para trabajadores no esenciales, no vamos a hacerlo. Pero si notamos que se utilizan esas tarjetas de manera frecuente, las vamos a suspender por un período de tiempo”, detalló Meoni.