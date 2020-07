Entre la rebeldía y el arrepentimiento, así fue la declaración de los espías de Macri

Foto: Infobae

Las declaraciones de los espías detenidos en el juzgado de Lomas de Zamora continuarán este viernes pero hasta las últimas horas del jueves estuvieron dando testimonial. La última fue Susana Martinengo, la ex coordinadora de Documentación Presidencial señalada como quien recibía en Casa Rosada parte de los informes producidos por los espías agrupados en un grupo de Whatsapp denominado "Super Mario Bros".Otro de los ex espías que declaró fue Leandro Araque, uno de los que registró mayor cantidad de ingresos a la Casa Rosada, quien aportó datos sobre tareas de seguimiento al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, indicaron fuentes judiciales.El acuerdo de colaboración lo podrían alcanzar por la vía de la fiscalía que si los acepta debería poner tal acuerdo, registrado con los "medios técnicos idóneos" –según establece la ley del arrepentido- a consideración del juez Villena, que sería finalmente quien decidirá si lo homologa o lo descartaPor su parte hay uno de los espías que sigue prófugo y será declarado en rebeldía:Dos de las mujeres detenidas consiguieron el beneficio de la prisión domiciliaria y están en sus casas con tobillera electrónica: Belén Saéz porque tiene un hijo recién nacido y Funes Silva porque tiene un hijo con autismo.y según fuentes judiciales antes de hacerlo podría pedir informes médicos.La de Martinengo es la declaración más esperada por los investigadores dado queLa ex funcionaria podría hacer uso del derecho a no declarar, aunque fuentes con acceso al expediente señalaron que se iba a limitar a negar los hechos que se le endilgan y a desconocer el vínculo con los espías, mientras espera que el juez resuelva si le concede la prisión domiciliaria.