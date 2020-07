Chubut: sintonía fina para evitar el péndulo

La provincia patagónica del Chubut se encuentra envuelta en una crisis persistente a lo largo de los últimos 2 años, como toda crisis es una oportunidad, a partir de este punto podemos tomar resoluciones superadoras que nos ayuden a mejorar como Sociedad y como Gobierno o podemos dejar que todo se derrumbe. Chubut más que nunca necesita de todos los chubutenses.Se emitieron bonos para cancelar deudas tomadas por los gobiernos provinciales de la última década y se pusieron las regalías petroleras como garantía, lo poco que continuó entrando a la provincia durante los últimos meses fue “chupado” automáticamente para pagarle a los acreedores.La pandemia del Covid-19 llegó para golpear al mundo entero pero, particularmente en Chubut, las alarmas se prendieron en 2020 luego de un 2019 muy complejo política y socialmente. El 2019 también fue un año electoral tanto en nuestra provincia como en la Nación, el gobernador Mariano Arcioni ganó la gobernación por más de 7 puntos porcentuales sobre el candidato del justicialismo duro y en los festejos en el Sur se hizo presente el líder del Frente Renovador, Sergio Massa que se acercó a festejar junto a su amigo Arcioni.Chubut no es un jugador menor en el armado del gobierno nacional de coalición justicialista. Lo cierto es que todas las provincias argentinas se encuentran hoy con problemas para cancelar salarios públicos y hasta el Gobierno Nacional ha anunciado el pago del aguinaldo en cuotas, pero Chubut viene arrastrando esta situación hace tiempo y es necesario un apoyo incondicional de la Nación para salvar las cuentas provinciales,Hoy, ese Estado no se encuentra paralizado, como algunos exclaman, pero es cierto que existen demasiadas discrepancias y asimetrías en las relaciones entre los poderes: el Gobierno, la Legislatura y la Justicia deberían ponerse de acuerdo para representar fielmente los valores que corresponden a cada uno de ellos y que hacen al funcionamiento de nuestra Democracia.Los acreedores no acuerdan con quienes presentan luchas internas constantes, saben que es viable continuar cobrando las regalías petroleras en los términos actuales y aprovechan esta ventaja en la negociaciónAunque muchos le tengan miedo al término, se debe reordenar el Estado para superar la crisis financiera. No hay otra alternativa. No tendremos resultados diferentes si no cambiamos aspectos fundantes del sistema.s. Se deben plantear proyectos productivos comarcales, atendiendo las realidades diferentes que encontramos en la cuarta provincia más grande del país. Turismo, servicios, producción e infraestructura deben ser los motores de la reactivación económica.Una reestructuración del presupuesto, contemplando todas las áreas y programas del Gobierno, con el objetivo de reordenar las cuentas de la Administración Pública Nacional. En Chubut tenemos que repensar la cartera de ministerios y orientar bien cada esfuerzo de gestión en un marco armónico.Encontrar interlocutores y dividir el gabinete en función de la coyuntura y las Políticas de Estado que necesitamos desarrollar. Retomar canales de diálogo entre todos los Poderes y empezar a reactivar la economía para que nadie quede afuera después de todo esto.. La responsabilidad es conjunta y el péndulo político de Chubut vuelve a expresarse. La esperanza para los chubutenses hoy queda en que los gobiernos provincial y nacional puedan lograr, finalmente, una articulación total a partir de medidas concretas que se deben ejecutar para afrontar la coyuntura y la crisis.