La Iglesia advirtió a los políticos que "alimentan odios que despersonalizan" y criticó a la "prensa amarilla"

Desde el lunes 6 al viernes 10 de julio celebramos la #SemanaSocial2020 bajo el lema "Nadie se salva solo". En esta ocasión los invitamos a acompañarnos de manera virtual a través de →https://t.co/GXuM3Np9Ak 📲#CEPAS #Comunicación #CEA — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) July 6, 2020

La Comisión Episcopal para la Pastoral Social se expresó en estos términos durante un encuentro virtual denominado "Nadie se salva solo. Es tiempo de actuar ahora para el futuro",La iniciativa, que se desarrolló bajo la modalidad de paneles y se transmitió a través de YouTube, estuvo encabezada por el presidente de la CEA y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, y el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones.En la misma línea, Ojea consideró que frente a la crisis motivada por la pandemia urge "estar unidos" porque"Podemos decir que estamos sometidos, en algunos casos, a una prensa amarilla que nos impide entrar en la realidad gravísima de los problemas", sostuvo el obispo de San Isidro. En su exposición, Ojea pidió un "fuerte baño de humildad, muy particularmente para los argentinos, que necesitamos hacer ver que sabemos y, muchas veces, no sabemos".Al reiterar el llamado pastoral para atender la situación de los desocupados y el hambre, el titular de la CEA recordó que el país ya estaba eny sostuvo que "ahora va a ser más difícil" abordar los problemas, para los cuales se requerirá de una "unidad muy grande".A ese respecto, expresó: "No caigamos en las mezquindades que nos han llevado a visualizar en esta pandemia las desigualdades que hemos generado. América Latina no es el continente más pobre, pero sí es el más desigual, y Argentina no es una excepción".