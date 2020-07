Vidal volvió a la caza de votos para 2021 y pidió hacer eje en que la pandemia "dejará más pobres"

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal admitió este martes que en la alianza opositora Juntos por el Cambio " puede haber diferencias coyunturales " porque son "muchos y diversos", aunque aclaró que "sigue ahí ese espacio de república, de libertad y de progreso genuino" compuesto por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.afirmó la dirigente del PRO en una reunión por Zoom que encabezó junto al ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y el diputado nacional del PRO, Hernán Berisso, y de la que participaron dirigentes y militantes del PRO de La Matanza."Hace falta una autocrítica , pero no una para flagelarnos, o ponerle nombre y apellido a nuestros errores, porque, añadió.En cuanto a la crisis social y económica producto de la pandemia de coronavirus, advirtió que "los tiempos que atravesamos son muy difíciles, y que los que vienen van a serlo aún más", por eso "van a requerir que estemos ahí".Por otro lado, la ex gobernadora bonaerense señaló que " ser oposición también significa decir lo que está mal ". Y agregó: ""Lo más importante es tener claro qué queremos hacia el futuro. Los meses que vienen nos van a poner en un lugar de mucha desesperanza, que es más difícil que el empobrecimiento", advirtió. Por último, manifestó que "