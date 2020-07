08.07.2020 / INTERNA RADICAL

El vice de la UCR destrozó a Cornejo y dijo que Juntos por el Cambio utilizó la muerte de Fabián Gutiérrez “políticamente”

El ex ministro del Interior de la Nación Federico Storani destrozó a la conducción nacional de la UCR por haber firmado el comunicado del macrismo donde pusieron dudas sobre el móvil de la muerte del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, apuntó contra el ex gobernador de Mendoza, el diputado nacional y titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, al que le dijo que no está a la altura para conducir el Partido centenario.