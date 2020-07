Piden la inhibición de bienes de González Fraga, el directorio del Nación y la empresa Vicentin

"Que se me corre vista a los fines de que me expida en relación a los planteos realizados por la Unidad de Información Financiera, a través de los cuales solicitó que se amplié el objeto procesal de la investigación y que se adopten medidas cautelares de índole patrimonial en relación a distintos ex funcionarios nacionales y empresarios de la firma VICENTÍN S.A", expresa Pollicita en el fallo.

Gerardo Pollicita firmó un contundente dictamen donde solictó la inhibición de bienes del expresidente del Banco Nación Javier Gonzalez Fraga y su directorio donde se desempeñaba el tuitero Lucas Llach, como así también de todo el directorio de la cereleare Vicentin en el marco de la investigación que se lleva adelante.Pollicita -que tiene delegada la investigación por parte del juez Julián Ercolini- firmó un duro dictamen en el que señaló que:y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba. A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado,El fiscal pidió la inhibición general de bienes deEn el mismo dictamen Pollicita señaló que por el momento no hay datos en la investigación que impliquen a Macri, al ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris ni a los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli quienes no integraban los directorios de Vicentin.