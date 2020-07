La advertencia del viceministro de Salud bonaerense sobre la continuidad de la cuarentena

De todas formas. adelantó que "recién habrá información concluyente mañana o el miércoles, pero tenemos indicadores indirectos que nos marcan que si bien todavía no dejó de ascender, se redujo notablemente la velocidad de los contagios".Las declaraciones de Kreplak se dieron en el marco de una entre vista con radio El Destape, donde el funcionario recordó que "a fines de junio la fase fue muy negativa" en cuanto a nivel de contagios de Covid-19, pero asumió que en los últimos días se aprecia que "se estaría achatando la curva" aunque dejó claro que no pueden decir "si los valores que veremos en los próximos días son los del pico o si va a seguir subiendo lentamente".subrayó el viceministro.Y advirtió: "Lo que no podemos hacer es de un día para el otro volver a fases anteriores porque no hay ninguna razón para que no vuelvan a aumentar los contagios. Si se van a recuperar algunas actividades tiene que ser de a poquito".