El contundente pedido de Massa a la oposición

Desde la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner compartieron dos videoconferencias con los líderes parlamentarios del oficialismo y de la oposición.

Al finalizar las reuniones virtuales, Massa ponderó por la unidad política y afirmó: "Necesitamos recorrer un camino de unidad, respeto y diálogo". En tal sentido, el presidente de la Cámara de Diputados expresó que "pensar distinto no nos tiene que convertir en enemigos y poner en lugar antagónicos en los que la sociedad ve que perdemos como país"., agregó.Massa también habló de la situación ante la pandemia y aseguró que "el país necesita del esfuerzo de todos, del sector público y del sector privado, para volver a ponernos de pie. Tenemos la tarea de reconstruir económicamente a la Argentina".En ese sentido, destacó la necesidad de "fortalecer el IFE y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción para sostener los ingresos", como también de la moratoria "para que monotributistas, pymes y comercios que no pudieron pagarle a la AFIP porque no pudieron abrir por la pandemia tengan de parte del Estado un instrumento para poder avanzar".Por último, señaló: "El gran desafío que se ha puesto el Gobierno es cuidar la salud de los argentinos, entendiendo que la única forma en la que vamos a salir adelante como país y a recuperar nuestra economía es con nuestra población sana".