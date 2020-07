Ahora la Justicia enfocó bien e investigará qué pasó con el dinero prestado a Vicentin

detecte, identifique y decomise bienes y fondos supuestamente provenientes de delitos, en colaboración con los investigadores para toda la nómina de inhibidos. Y puntualizó que, además, deberá apuntar a la localización y recupero de los fondos provenientes del fraude al BNA, tanto de aquellos derivados del presunto otorgamiento irregular de préstamos, como de los provenientes de la extracción ilegítima de los fondos existentes en las cuentas de garantía tanto de Vicentin como de Algodonera Avellaneda que poseían en la entidad bancaria

Este miércoles fue la primera audiencia de conciliación entre el Gobierno de Santa Fe y el directorio de Vicentin en el juzgado civil y comercial a cargo de Fabián Lorenzini. Allí, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de esa provincia, a cargo de María Victoria Stratta, insistió con el pedido de intervención de la firma agroexportadora para evitar la quiebra y remarcó que los actuales administradores -designados por los accionistas- no están en condiciones de continuar su tarea porque son los que han llevado a esta situación a la firma.En paralelo, en la causa penal a cargo de Julián Ercolini donde se investigan los préstamos otorgados por el Banco Nación y el posible vaciamiento de la firma a través de un complejo entramado empresarioapartir de la inhibición general de bienes que solicitó respecto al directorio, accionistas y exfuncionarios,Por eso, involucró a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) para queSegún bien relató Gabrel Morini en Ámbito Financiero, la primera audiencia de conciliación convocada por Lorenzini en el juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación tenía por objetivo convocar a los principales protagonistas de la búsqueda conjunta de una solución restaurativa de la presente litis.Previo a eso, pretenden que el proceso de concurso lleve a la determinación del pasivo para lograr presentar un plan de negocios que saque a la cerealera de la situación de crisis económica y financiera en la que está inmersa.Por el lado del Gobierno de Santa Fe, Stratta aclaró: "Nosotros pedimos la intervención de la administración, que no es ir por la propiedad". En rigor, existe una estrategia consensuada con las autoridades nacionales, que no descartan ningún camino, e insisten en que la marcha atrás con la expropiación de la firma se apoya en una alternativa viable para la continuidad de las actividades de Vicentin.Sin embargo, todo el recorrido está atravesado por la causa penal que tramita en Comodoro Py.