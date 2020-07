El contundente mensaje de los intendentes a Edesur ante la falta de respuestas por los cortes de luz

“Estamos cansados de la falta de respeto de Edesur a nuestros vecinos. Junto a colegas intendentes nos reunimos con las autoridades del ENRE, para plantear la problemática de miles de habitantes del sur del Conurbano”, aseguró el jefe comunal de Lomas de Zamora Martín Insaurralde que participó de la reunión, que agregó: “Lo de Edesur es una vergüenza, una empresa que subió sus tarifas de forma exponencial durante el gobierno de Macri y ahora da un pésimo servicio. La luz es un servicio público esencial, los vecinos y vecinas no pueden no tener luz y sufrir este abuso de parte de la empresa”.

Estamos cansados de la falta de respeto de Edesur a nuestros vecinos. Junto a colegas intendentes nos reunimos con el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, para plantear la problemática de miles de habitantes del sur del Conurbano. pic.twitter.com/hctRAsW3Un — Martín Insaurralde (@minsaurralde) July 16, 2020

Intendentes e intendentas del Conurbano bonaerense se reunieron esta tarde con el interventor del Ente Regulador de la Electricidad, F, y el subsecretario de Energía del gobierno de la provincia,, luego de la falta de respuesta de la empresa proveedora de energía eléctrica Edesur por los múltiples y repetidos cortes de luz durante las últimas semanas.Por su parte, la intendenta de Quilmes,, que participó de la reunión, afirmó: “El incremento de los cortes es evidente respecto del año pasado. Es una empresa que ha ganado sumas extraordinarias durante los últimos años con los tarifazos de hasta 3500 % y las condonaciones de deudas al Estado que Macri perdonó. Aún así, no han invertido lo que se necesita para brindar un servicio eficiente y han vaciado la empresa. Edesur puede sumarse a los ejemplos de empresas beneficiadas por el gobierno anterior y vaciadas. Habría que preguntarse, dónde está la plata que ganó Edesur con los tarifazos de los últimos 4 años, porque en inversión en la empresa no está”.Además, la jefa comunal sostuvo: “Nuestros vecinos y vecinas hicieron mucho esfuerzo, incluso endeudándose para pagar, lo mínimo que se merecen es un servicio eficiente. No pueden estar sin luz, sufriendo cortes o que regrese la luz encima de 220 V y les queme sus electrodomésticos”, y señaló que “los cortes no son sólo en barrios populares sino en todos los barrios del distrito”.