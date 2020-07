17.07.2020 / CORONAVIRUS

La contundente advertencia de Baradel sobre la vuelta a clases



El secretario general de SUTEBA se refirió al estado de situación de la pandemia del coronavirus en el territorio bonaerense y cómo ésta impacta en las condiciones para el regreso a clases. Señaló que si bien hay municipios donde no circula el virus, “todavía no hay un protocolo elaborado” y la prioridad de supedita a “cuidar la salud de los chicos y docentes”. Además, indicó que “la presencialidad” no va a ser tal como la conocíamos.