Tras detallar la tensión por la herencia de su padre, Esmeralda Mitre advirtió que peleará por hacerse cargo del diario La Nación

Eran los `90, “el 1 a 1”, Bartolomé Mitre era presidente de Papel Prensa y director del diario La Nación. Y justamente sobre este diario dijo algo contundente. “Yo no me voy a autonominar pero lo que sí sé es que me voy a hacer cargo de entrar, de poner los pies dentro del diario”, enfatizó.

“Si me enfrente a la DAIA y me fue bien, la verdad es que nos les tengo miedo. Me están traicionando. (…) Traté de ir por las buenas pero bueno, cuando la gente pide guerra…Yo voy a defender a mi hermanito (Santos), a Nequi (Galotti) que se está portando muy bien, y principalmente a mí. No me asusta. Me duele nomás.”, expresó de acuerdo a lo que recopiló Perfil.Según este diario, los puntos que entran en conflicto con los hijos de, la primera esposa de Bartolomé Mitre, es que “abrieron la sucesión sin avisarle y en feria judicial” además del destrato contra la madre de Esmeralda, Blanca Álvarez de Toledo.No obstante, aclaró que lo primero que tiene que “solucionar” es la sucesión. “Y luego por supuesto, entrar al lugar que heredamos”, en relación al diario.