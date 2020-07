Día del amigo: en qué provincias están habilitadas las "juntadas" y en cuáles no por culpa del coronavirus

a pesar de que en casi todo el país la modalidad obligatoria para celebrar la esperada jornada deberá ser virtual, hay algunas pocas excepciones de provincias en las que podrá haber reuniones en casas con no más de 10 personas juntas o bien los encuentros interpersonales podrán ser en bares o restaurantes, también con la cantidad de invitados limitada

En Tucumán, Santiago del Estero, San Luis y Mendoza, habrá festejos en casas, siempre y cuando no se junten más de 10 personas. Por eso, allí sí se vienen los tradicionales asados del amigo

Definitvamente, los argentinos verán condicionada su tradicional costumbre de reunirse para festejar el Día del Amigo mañana, 20 de julio. Sin embargo,, señaló el presidentepara enfatizar la decisión de mantener el distanciamiento social, durante el anuncio del viernes desde la Quinta de Olivos.Evidemente, por su situación epidemiológica, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el principal lugar en el que están prohibidos estos festejos. En la Ciudad, el vicejefe de Gobierno,, señaló que “no es el momento” de festejar como antes, mientras que el Gobierno de la Provincia se declaró en “alerta” para evitar cualquier tipo de fiesta clandestina o festejo masivo.Por eso,. Para salir de la monotonía de las conversaciones grupales por videollamada, el abanico de propuestas es amplio: fiestas virtuales , películas compartidas, salas de juegos online, para chicos o para adultos, así como también los vivos de Instagram, con recitales y sesiones de DJ por streaming.“Estamos fomentando la diversión segura, sin llamar al consumo sino a la interacción”, señaló Carlos López, presidente de la Cámara de bares y discotecas de la Provincia de Buenos Aires, según Página 12, y opinó que “el Día del Amigo va a ser una excusa para quienes organizan los encuentros clandestinos, que ya están ocurriendo los fines de semana y son un peligro para los jóvenes y adolescentes”., ya que para aquellos que decidan encontrarse el 20 de julio, un decreto firmado por el gobernador de la provincia,, les impone multas de hasta 340 mil pesos., señaló el mandatario.En el caso de Comodoro Rivadavia, una de las zonas que aún presentan circulación comunitaria de coronavirus, estarán prohibidas las celebraciones, mientras que en el resto de la provincia de Chubut, el gobierno provincial las “desaconsejó” y apuntó a que no sean de más de ocho personas.Un caso particular es el de la ciudad de. Allí, tras un acuerdo con el sector gastronómico,, para evitar fomentar las salidas y reuniones sociales.De todas formas, en Rosario los bares estarán abiertos, con distanciamiento y reserva previa, pero por una decisión que viene de antes de esta jornada del amigo.En, donde la flexibilización de la cuarentena derivó, durante las últimas dos semanas, en un aumento de contagios,“Estamos pasando por una situación epidemiológica de preocupación”, señaló a Página/12 Juan Ledesma, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia. “Vemos que hay parte de la población que no respeta las normas”, admitió Ledesma y advirtió que esta fecha “va a convocar a mucha gente, por lo que apelamos a que cumplan las medidas sanitarias. Si se juntan en casas, no hay forma de controlar que se cumpla el protocolo, por eso está prohibido”.con sus estimados.Son seis las provincias en las que parcial o totalmente los amigos podrán armar la juntada hogareña y ver a sus estimados en la intimidad, siempre manteniendo el distanciamiento preventivo.