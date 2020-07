Presentamos en Tecnópolis el programa “Acompañar”, destinado a la asistencia de pacientes leves de COVID-19, junto a los ministros @ginesggarcia, Tristán Bauer y @DrDanielGollan. pic.twitter.com/Xv5xDGEReG — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 22, 2020

Daniel Gollan dejó en claro que en el Área Metropolitana de Buenos Aires no esperarán a que las camas de terapia intensiva lleguen al 90% de ocupación para dar marcha atrás con lasaperturas. "El leit motiv de un virus es reproducirse, mientras no haya vacuna se va a reproducir", definióEntrevistado por el ciclo radial Ahora Dicen, el ministro de Salud bonaerense explicó queSin la vuelta a fase 1 hubiese habido mucho más casos. Bajó muchísimo la proporción de gente que necesita internarse en terapia intensiva".precisó Gollan.Por su parte señaló que "no hay una explicación para que haya bajado la cantidad de hospitalizados, hay teorías sobre tipos de cepas". Además agregó que "las demoras en la carga de datos se solucionaron, los números muestran lo que está pasando".detalló.Finalmente puntualizó que "la gente está tremendamente agradecida y se van todos queriendo donar plasma" y cerró diciendo que "casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento si siguen aumentando los casos".