UIF profundiza la investigación sobre el primer funcionario macrista acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo conducido por Carlos Cruz, que tiene a su cargo el control de los delitos económico financieros relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo, fue aceptada como parte querellante en la causa en trámite ante el Juzgado Federal N°10 en donde se investiga al ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción Rodrigo Sbarra, por presunto lavado de dinero luego de que se encontrara en su despacho un sobre conteniendo 10.000 dólares.La información acumulada en el expediente da cuenta que la compra del lote se hizo en cuotas entre abril de 2016 y el 17 de abril de 2019. El monto pagado por la casa, ubicada en el desarrollo Nordelta, fue de 186.086 dólares.Otro punto clave esuna participación en la empresa Arquigreen S.A., a la que le debía $149.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en la Ciudad valuado en $930.000. Sin embargo, al finalizar el 2015 ya tenía en su haber dos terrenos en la localidad de Navarro; uno de 619 m2 y otro 1324 m2. Valuados cada uno de ellos en $98.000.Cuatro años después,Según la última Declaración ante la Oficina Anticorrupción contaba con: un departamento de 185 m2 con cochera en la Ciudad de Buenos Aires ($13.160.160);depósitos de dinero en efectivo en el país por $95.164; depósitos en dólares en el país por $6,8 millones; una deuda con el banco BBVA (se estima de tarjeta) por $9.402 y una deuda con José Alberto Sbarra en dólares por $5,1 millones.Asimismo,) cada uno de ellos, fechados el día 14 de marzo de 2018 y 16 de abril de 2018 respectivamente, recibidos por el denunciado en su cuenta del banco BBVA Francés, declarando como concepto de la operación “A07 (Depósitos de residentes en el exterior)”. Posteriormente, con fecha 10 de junio de 2019, realizó entre las mismas cuentas, una transferencia por DOSCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (U$D 200.000), declarando el mismo concepto, “A07 Depósito de residentes en el exterior”. Totalizando entre los tres giros constatados en la causa hasta el momento, la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS, que Sbarra giró entre cuentas propias, que también habría omitido declarar.A criterio de la fiscalía, se puede establecer en la causa penal “con el grado de probabilidad relativa requerido para esta instancia, que entre 2016 y 2019, mientras se desempeñaba como Subsecretario y Secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, respectivamente”, Sbarra “habría recibido una cantidad no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, que luego puso en circulación en el mercado a través de la adquisición de diferentes propiedades que tampoco aparecen reflejadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante los organismos competentes, lo que podría llegar a configurar lavado de activos”.