"Edesur me subís la tarifa y me cortaste la luz", el jingle que sacaron los intendentes para mostrar el pésimo servicio de la empresa

Cortes, aumentos de tarifas, juicios que no se resuelven, atención al público que nunca llega es algo que ha colmado la paciencia de los vecinos de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires y sus mandatarios se hacen eco.Estos días salió una movida conformada por varios jefes municipales para pedirle a la empresa que mejore el servicio, invierta o le van a sacar la concesión."Amigos de Macri que hacen cualquiera no invierten un mango, lo mandan afuera, tenés cables viejos la red obsoleta y me haces el culo con cada boleta. Edesur aumentás la tarifa pero estamos sin luz, Edesur aumentas la tarifa y te llevaste la luz", se escucha.