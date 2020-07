"Pichetto no entiende nada de sanitarismo, que se dedique a la abogacía"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, consideró hoy que Miguel Angel Pichetto "no entiende nada de sanitarismo" y que sus comentarios son "de una ignorancia supina", al responder a las críticas del ex senador y ex candidato a vicepresidente de Cambiemos respecto a las medidas tomadas ante el crecimiento de los caos de coronavirus., dijo el ministro en declaraciones hoy a radio Continental.Gollan agregó que su comentario da cuenta de "una ignorancia supina" y defendió las decisiones tomadas hasta ahora que permitieron "que todavía no esté saturado el sistema de salud".Gollan manifestó que el referente de Juntos por el Cambio y nuevo integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN),"Las economías se caen por la pandemia no por la cuarentena, y el tercer desconocimiento es que la cuarentena sigue, la vamos modulando, l, apuntó.Pichetto había cuestionado "a quienes promueven una marcha atrás para reforzar el aislamiento" y dijo que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es "el doctor muerte que nos anuncia el colapso”, luego un nuevo alerta del funcionario ante el aumento de los casos de Covid-19.