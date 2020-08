"La reforma judicial técnicamente es muy buena y lamentablemente la oposición salió a rechazarla antes de leerla"

Juan Manuel Olmos, jefe de asesores de Presidencia, afirmó que la oposición salió a criticar la reforma judicial presentada por Alberto sin siquiera haberla leído y que "nadie en su sano juicio puede afirmar que Comodoro Py funciona bien". Además habló sobre el proyecto del Ejecutivo respecto a Vicentin.expresó en diálogo con el programa El Fin de la Metáfora emitido por Radio 10.En tal sentido, OlmosPor otro lado habló sobre la decisión del Presidente respecto a la cereleara Vicentin y recordó que Alberto "estaba dispuesto a escuchar y a acceder a una propuesta que fuese mejor para manejar la situación de la compañía”., expresó al ser entrevistado por el periodista Iván Schargrodsky.Olmos desarrolló que dicho plan "consistía en intervenir en la compañía y ordenar el concurso de acreedores. Los objetivos no cambiaron, pero el juez fue impidiendo la intervención en la compañía” y sostuvo que “hay herramientas para impedir que se extranjerice esta compañía”.En relación a la relación entre Alberto Fernández y la vicepresidenta: "A Cristina Fernández no la respetan como mujer, como madre, no respetan su investidura. Por lo menos, respeten su inteligencia, ella no va a atentar contra su proyecto y la decisión que tomó. No hay que proyectar"Consultado por el impuesto a las grandes fortunas concluyó que le parece "lógico que los que tienen grandes fortunas aporten más" y concluyó señalando que