El Gobierno aprobó dos apoyos claves del BID para financiar salud e infraestructura durante la pandemia

El Gobierno nacional aprobó dos modelos de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de financiamiento por US$ 570 millones reforzar la atención de la salud pública en el marco de la pandemia del coronavirus y para saneamiento. A través del decreto 640, publicado hoy en el Boletín Oficial, avaló el modelo de acuerdo para el Programa de Apoyo al Financiamiento de Infraestructura Productiva en Argentina por US$ 490 millones.En tanto, el decreto 639, también publicado hoy, aprobó el modelo de contrato a través del cual el BID se compromete a asistir financieramente al gobierno de la provincia de Entre Ríos, con el fin de cooperar en la ejecución del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, por US$ 80 millones.