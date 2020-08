Basterra sobre el perfil exportador de YPF Agro: "Estamos trabajando para que pueda hacer ese salto"

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo hoy que la Justicia "no tiene ningún interés en salvar a la empresa" Vicentin, y confirmó la apuesta del Gobierno por el involucramiento de YPF Agro en el comercio exterior del sector al señalar que se está trabajando "para que pueda dar ese salto".Así lo afirmó luego de remarcar que "la Justicia no tiene ningún interés en salvar" a Vicentin, e indicar quePor otra parte, se refirió a la producción agropecuaria y dijo: "Vemos que hay voluntad de invertir por parte de los productores, y ahora el acuerdo de la deuda va a ser un escenario muy favorable para la producción".Consultado sobre el posible acuerdo para producir carne de cerdo con China, sostuvo quey consignó que "se está trabajando en un acuerdo marco para el análisis de la factibilidad de los emprendimientos" de producción porcina."Todavía no se ha firmado un acuerdo (con China); se está estudiando; hay que ser equilibrado en que estos modelos no desplacen a nuestros productores", concluyó Basterra.