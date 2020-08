Cafiero dijo que Argentina no solo avanzó en la sostenibilidad de la deuda pública sino en la de un modelo político, económico y cultural

En declaraciones con Radio 10, el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, celebró el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con acreedores privados ya que "el tema de la deuda nos permite abandonar un proyecto de especulación financiera como había dejado el macrismo y empezar a soñar y reconstruir un proyecto de producción y de empleo, y ahí es donde vamos".

Sostuvo que "(Mauricio) Macri dejó una deuda insostenible, impagable, que se había tomado de forma muy irresponsable, con plazos que no se podían cumplir. Argentina no podía pagar lo que Macri se había comprometido".consideró Cafiero.Afirmó que el ministro "avanzó siempre de cara a una negociación, de cara a la defensa de los intereses de los argentinos" y que se logró "que no sea una resolución rápida que nos traiga dolor de cabeza en dos años sino que le permita a la Argentina ser sostenible"."No es sólo la sostenibilidad de la deuda pública, es la sostenibilidad de un modelo político, económico y cultural", concluyó.