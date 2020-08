Guzmán: "Queremos transitar hacia un 'nunca más' de los ciclos de sobreendeudamiento"

🕘 "El estado tiene que tener un rol central de la mano del sector privado ayudando al mercado interno" Expresó @Martin_M_Guzman sobre la economía post pandemia



📲 Seguí #HaganAlgo con @ischargro pic.twitter.com/sumx12LaeE — C5N (@C5N) August 10, 2020

"Queremos transitar hacia un 'nunca más' de los ciclos de sobreendeudamiento", afirmó Guzmán. "La realidad es clara, décadas y décadas de inestabilidad macroeconómica y eso hace difícil que la gente pueda convencerse que la situación pueda ser distinta y nos acostumbramos a comportamientos más bien defensivos, como lo que pasa con la dolarización, que en Argentina es un problema profundo, ahora no hay alternativa".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó este domingo en una entrevista exclusiva con el periodista Iván Schargrodsky el "comportamiento responsable" de la oposición en la negociación de la deuda, pero sostuvo la necesidad de que "lo que hizo el gobierno anterior no se tiene que repetir".señaló el ministro y auguró que "el rol del Estado en 2021 va a ser central" para "reactivar el mercado interno", y"La idea de deuda sostenible tiene que ser una política de estado, eso es lo que nosotros hicimos, en cada paso que dimos para resolver este problema involucramos al Congreso y el Congreso nos apoyó en una forma masiva, dos leyes por unanimidad en el senado, por casi unanimidad en diputados", dijo Guzmán en C5N.En la misma entrevista advirtió sobrey generando condiciones para que el pasado no se vuelva a repetir".Con respecto a los próximos pasos, Guzmán dijo que lo que hay que hacer es trabajar persistentemente en construir la confianza en que se puede, en hacerlo, en generar condiciones de estabilidad, de robustez para la economía Argentina para alcanzar esa tranquilidad económica de la que hablamos". "No hay alternativa si queremos tener una economía con más oportunidades, con más estabilidad, con más dinamismo, afirmó".manifestó.