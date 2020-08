El candidato que Trump eligió para quedarse con el BID dice que Argentina busca "secuestrar la elección"

Mauricio Claver-Carone, el hombre con el que Donald Trump busca quedarse con el organismo que tradicionalmente corresponde a América Latina, cuestionó duramente al gobierno de Alberto Fernández y al resto de los países que pidieron el aplazamiento de los comicios y los acusó de querer "secuestrar" ese proceso

Después de que Argentina, México, Chile y Costa Rica pidieran postergar las elección del próximo jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),, amenazó el actual asesor de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca.Esta mañana, como contó Política Argentina , el Gobierno argentino se pronunció a favor de que la asamblea que debe elegir al nuevo presidente del BID, convocada para el 12 y 13 de septiembre, se postergue hasta 2021, como había opinado (a pesar de no ser miembro) la Unión Europea y. Además, la gestión del Frente de Todos ratificó como candidato propio al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia,"Queremos que se postergue hasta marzo la Asamblea que elegirá al nuevo presidente del BID. Estamos inmóviles por la pandemia y una elección crucial debe hacerse en forma presencial, como corresponde", escribió en su cuenta de la red Twitter el cancillerComo recordó el newsletter de Iván Schargrodsky en Cenital, el alto representante para la Política Exterior y Seguridad Común europeo, el español, dijo que la pandemia no permite prestar “la atención necesaria” al relevo de la institución, sobre todo si se tiene en cuenta, enfatizó, "la presentación, sin precedentes, de una candidatura para presidir el Banco por parte del Gobierno de los Estados Unidos”.Es que ese cargo es históricamente ocupado por un país de la región. Los cuatro titulares del ente, hasta ahora, fueron de administraciones latinas. “El BID siempre debe ser presidido por un latinoamericano y acompañado por un norteamericano”, habría dicho según sostienen en EEUU, trigésimo cuarto presidente de ese país. Pero claro, el cubano-estadounidense Claver-Carone cuestiona la veracidad de tal frase., atacó hoy el candidato de la Casa Blanca en una rueda de prensa, con una chicana a Beliz, para presidir el organismo multilateral de crédito.De manera polémica, Claver-Carone describió así la postura democrática Argentina, Chile, México y Costa Rica: “Cuatro países han buscado postergar la elección a pesar de haber votado el 9 de julio una resolución para que se lleven a cabo. Lo único que ha cambiado desde entonces hasta ahora es que nuestra candidatura se ha ganado el apoyo de la mayoría de la región”.La frase "agrandada", se diría en el conurbano, del hombre de Trump se sostiene en que EEUU ya hizo el lobby y consiguió una docena de presidentes latinoamericanos que apoyaron velozmente su candidatura. Uno de ellos fue el uruguayo elogiado por la derecha y los "libertarios" argentinos, Luis Lacalle-Pou.Según Claver-Carone, la suspensión de las elecciones este año dañaría la “transparencia” de la entidad y provocaría visiones políticas “anticuadas y una retórica adepta a los años 60, en contra de una de 2020 y mirando hacia el futuro. Busca dejar un vacío, ir en contra de una propuesta sin presentar alternativa positiva”.A pesar de los anuncios y a contramano de buscar consensos, el consejero de la Casa Blanca dijo no estar preocupado por los intentos de los cuatro países -con apoyo de la UE- de llevar los comicios más allá de 2020 y hasta tiró una chicana con metáfora deportiva., dijo y, por las dudas, aclaró que “la Unión Europea no es miembro del BID”., concluyó.Curiosamente, las propias palabras de Claver-Carone ponen en duda que EEUU no tenga "ninguna intención" de influencia sobre la región. Es que es el mismo funcionario de Trump que hace 15 días confesó que ayudaron a Mauricio Macri a endeudarse con el FMI para sostener su intento de reelección -que no fue- y así el ajuste en la Argentina “Yo estaba en el Fondo Monetario, y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario, lo ocupamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina, y les haya costado la elección, es una cuestión”, reconoció Claver ante los diplomáticos chilenos. Y agregó que Trump "utilizó en secreto toda su poder global para que el Fondo Monetario Internacional saltara todos sus límites financieros y concediera a la Argentina un crédito histórico por más de 55.000 millones de dólares".