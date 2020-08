Bullrich, el #17A y la interna con Larreta: "El 99% de adherentes al PRO sienten que deben estar allí"

después de que Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, dirigentes uno y dos del espacio en la Ciudad, aclararan que la marcha opositora denominada #17A no es convocada por esa fuerza política y desalentaran su asistencia, Patricia Bullrich aseguró que asistirá "sin romper ninguna" norma establecida del aislamiento social obligatorio contra el coronavirus pero chicaneó al jefe de Gobierno porteño y su vice al sostener que "el 99% de adherentes al PRO sienten que deben estar allí"

Un vez más, como ya es costumbre desde la vuelta al gobierno del peronismo el 10 de diciembre de 2019, la interna entre "halcones" y "palomas" en Juntos por el Cambio, y particularmente en el PRO, ya es más bien una guerra:Bullrich, a quienimpuso como presidenta del PRO para reforzar que busca que el sector "duro" sea el predominante, sí coincidió con Larreta en que su espacio no convocó formalmente a participar de la marcha del lunes, pero reafirmó que ella asistirá y que esa asistencia tiene que ver con el pensamiento de los "adherentes" a la fuerza que encabeza y que comparte con el alcalde porteño., afirmó Bullrich en diálogo con radio Mitre.En ese sentido, puntualizó que tendrá "la mayor responsabilidad" frente al aislamiento social y que tomará "todos los recaudos sanitarios", y "sin romper ninguna regla". La marcha fue convocada por redes sociales con razones entre injustificables racionalmente y contradictorias, "en defensa de las instituciones fundamentales de la democracia republicana".Sobre estos propósitos, Bullrich consideró que "es importante manifestarse contra la reforma judicial, la cual busca la impunidad de las causas de corrupción; contra la inseguridad, que está generando una mayor incertidumbre ante la cuarentena eterna, y lo que hace al trabajo y la crisis económica de las familias".En ese punto es que la titular del PRO -que forma parte de la coalición opositora Juntos por el Cambio - confesó que su espacio no convoca a la concentración pero los chicaneó fuerte a Larreta y Santilli:Larreta se despegó ayer de la iniciativa en diversas entrevistas televisivas y tantas veces como pudo, alMás contundente respecto de lo político, como suele ocurrir en la gimnasia dialéctica de esa dupla, fue, y también aclaró que no se trata de un evento organizado en forma "partidaria"."Primero, quiero aclarar que no es una convocatoria partidaria, acá no hay una definición partidaria. Cada dirigente es una definición en si misma de cada uno de ellos", dijo en dialogo con Radio Con Vos.Para el funcionario porteño, "hay que apelar mucho a la prudencia, a la responsabilidad, al distanciamiento, a no aglomerarse" y si bien puede "entender el hartazgo de muchas personas, tenemos que cuidarnos mucho entre todos nosotros".