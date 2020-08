"Hablé por teléfono con Macri y estaba muy contento por la marcha, cree que esta es la metodología"

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, dijo hoy que el expresidente Mauricio Macri, quien se encuentra en Suiza, "estaba muy contento" con la realización de la marcha opositora que se realizó ayer en el Obelisco y distintos puntos del país.Fuentes cercanas al exmandatario precisaron que Macri ayer dejó Francia y ya está en Zurich, donde comenzará la agenda de trabajo de la Fundación FIFA, de la que es titular desde enero último.La exministra de Seguridad macrista aseguró hoy que el expresidenteagregó.En tanto, sostuvo que tanto el PRO como Juntos por el Cambio "se tienen que constituir no en una fuerza de gestión sino con una gran base popular" y agregó que eso será "muy importante para que el país tenga alternancia y no haya un solo partido" en el Gobierno.Para Bullrich el mayor movilizador fue que "se votara la reforma judicial, en el medio de esta situación de estar en nuestras casas casi de manera eterna".Además consideró que en la protesta huboademás "personas que ven que no puede haber una reforma de la Justicia que esté en manos de un solo partido".