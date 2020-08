"Lo miré a los ojos y el Presidente no me está mintiendo": la mamá de Facundo, sobre la reunión con Alberto

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión de casi dos horas en la quinta presidencial de Olivos con Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril

El encuentro con el mandatario ocurrió un día antes de que comience la autopsia sobre el cuerpo encontrado el fin de semana anterior en una zona de cangrajelas en el delta de Bahía Blanca, donde hubo nuevos hallazgos este fin de semana., dijo a la prensa Cristina al retirarse de Olivos y calificó comoal encuentro.La mamá de Facundo llegó ayer a la Ciudad de Buenos Aires desde Pedro Luro, donde reside, y mañana participará del inicio de la autopsia a la que serán sometidos los restos hallados hace diez en la localidad de General Daniel Cerri.La reunión en Olivos duró alrededor de dos horas., contó la madre de Facundo en el breve diálogo con los periodistas que aguardaban su palabra en la puerta de la Quinta Presidencia., agregó a Página/12 Leandro Aparicio, uno de los letrados de la madre de Facundo. El abogado agregó que"Estamos satisfechos en el sentido del compromiso que manifestó el señor presidente", resumió. Según fuentes oficiales a Télam, al menos un fragmento del encuentro fue "a solas" entre el mandatario y Castro.A las 15, Cristina Castro participó de una conferencia de prensa virtual organizada por Amnistía Internacional, de la que también fueron parte sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y Mariela Belski, directora ejecutiva de la ONG.Luego, tuvo un contacto con la prensa más extenso. "A mí me gusta mirar a los ojos a las personas y así sé si me están mintiendo o no. El Presidente no me está mintiendo", dijo Cristina, quien señaló que el mandatario se comprometió en que se sepa la verdad y en que los responsables paguen.Asimismo, aseguró que con su defensa y ONGs han "denunciado a la Argentina" ante organismos internacionales. "Lamento que pueda doler, se lo expliqué al Presidente y él lo supo entender", comentó."(Sergio) Berni está mintiendo. Me gustaría tener un careo con él, a ver qué dice", cruzó al ministro de Seguridad bonaerense, y remarcó que lo que ocurrió con Facundo, según su hipótesis, "en democracia no tiene por qué haber pasado y no tiene por qué volver a pasar".Castro ya había mantenido al menos dos conversaciones telefónicas con el mandatario, quien se puso a disposición de ella para todo lo que necesitara.La mujer habló hace una semana con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de que se encontrara el cuerpo esquelitizado.Mientras se esperaba el encuentro entre la madre de Facundo y el presidente, Kicillof aseguró que el objetivo de su gobierno es "conocer la verdad" sobre el caso de Facundo y sostuvo que no le va a "temblar la mano" si hay responsabilidad institucional. El gobernador también remarcó que desde el gobierno provincial van a "colaborar la con la investigación y esperar los resultados".Esas palabras de Kicillof salen a mostrar otra cara respecto de las declaraciones públicas del ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien confronta públicamente con los abogados de la familia que apuntan a la responsabilidad de la policía Bonaerense en la desaparición del joven de 22 años.Hasta el momento, los restos encontrados permanecen en los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el barrio porteño de Núñez, cuyos expertos serán los encargados de realizar mañana la autopsia.Tras el hallazgo de esos restos, se anunció que se suman a los expertos del EAAF tres especialistas de una universidad pública de la provincia de Buenos Aires, cuatro integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia y una integrante del Conicet para realizar la autopsia.Facundo desapareció el 30 de abril último cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial.