“Ni tan calvo ni con siete pelucas”,

“esté construyendo un golpe de nuevo cuño, intentando transformar a Alberto Fernández en De La Rúa, insistiendo con que Cristina sea condenada por los jueces del Lawfare y buscando sacar a nuestra principal figura de la cancha”.

“Se utiliza el aparato comunicacional y la Justicia como herramientas de demonización, pero la sociedad argentina está decidida”,

"es la brutalidad del pensamiento neoliberal conservador que es la ideologización más extrema del egoísmo humano”.

“Lo veo bien, hablando continuamente con Cristina, avanzando en temas complejos como el hecho de declarar como servicios públicos a internet, la TV paga y la telefonía celular”,

así tomó Luis D´Elía las palabras del ex presidentesobre un supuesto golpe de Estado contra el presidente. Si bien consideró que las fuerzas armadas no estarían en condiciones de implementar una medida anti-democrática como esa advirtió sobre “el avance de la derecha represiva en la región” y “el intento desestabilizador” de un sector de la oposición.A su entender, puede que este sectordijo, en declaraciones a, D´Elía al graficar: “Hay un dato que es muy potente y que Videla murió en el baño de su celda en Marcos Paz”. Por lo tanto, a su entender “no es tan fácil para los militares retomar el camino del golpe”.Aunque advirtió: (R) “Un golpe de Estado con cañón y coronel no va a haber. Ahora bien, seguro intenten hacer algo en diciembre”.En este sentido, remarcó la necesidad de tener en cuenta que “en Bolivia terminaron haciendo un golpe y pusieron a un presidente civil”. También se refirió a la “feroz represión en Brasil, Ecuador y Chile”. “Hay una presencia de ejércitos represores de derecha en Latinoamérica. Son datos que no hay que dejar de analizar”, señaló.(R) “No pensemos que el pueblo es idiota”, 8R) manifestó el dirigente de Miles al tiempo que valoró que “el resultado que nos dejaron Néstor y Cristina es que tenemos un 30 por ciento de la sociedad repolitizada y a este sector no le entra bala”. “No va haber alquimia que valga”, enfatizó.Por otra parte, criticó con contundencia el comunicado del ex presidente de Cambiemos,, donde negó haberse puesto en contra de la cuarentena a sus inicios y haberle dicho a Alberto Fernández que “se tengan que morir los que se tengan que morir”.Para D`Elía, la de MacriSubrayó además que le cree a Alberto Fernández. “No tengo dudas de que lo que cuenta Alberto es verdad”, indicó.Por último, valoró cómo está llevando a cabo su gestión.dijo D’Elía para quien tal medida “es un gesto enorme de atención a los intereses populares”, un gesto que se contrapone a “los intereses de Magneto, Macri y la Embajada de Estados Unidos”.