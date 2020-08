Es mi Facu, los peritos dijeron que fue homicidio, el doloroso mensaje de la madre de Facundo Castro

"Me dijeron que ese cuerpo murió por asfixia, Facu no se suicidó, Facu no se cayó de un puente, lo mataron y la Bonaerense tiene que dar respuesta de eso".

El cuerpo encontrado semanas atrás en la localidad de Villariño, en las cercanías de Bahía Blanca, podría ser el de su hijo Facundo Castro, de acuerdo al informe que le dieron los peritos forenses y que reveló al diarioSegún este medio, Cristina Castro expresó:La información revelada por Página/12 se supedita a la brindada por Cristina Castro.dijo la madre de Facundo.Según el planteo de los forenses, la persona encontrada habría muerto por asfixia. Se descarta, de hecho, la posibilidad de suicidio.Los peritos también pudieron confirmar que se trata de un joven dedede altura y que la causa probable de muerte fue