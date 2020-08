La advertencia de Dalbon sobre la amenaza a Cristina

"Todo tiene un límite y esto va a tener sus consecuencias. No puede ser gratis que te amenacen y lo hagan con tus hijos porque hablaron de tus críos políticos",

"No es la primera vez que esta persona amenaza a Cristina. No pueden no tener consecuencias estos hechos, ni debemos naturalizar la violencia, no sólo contra ella sino contra nadie",

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,, subrayó que "todo tiene un límite" y que sufrirá "consecuencias" judiciales el responsable de la amenaza que, a través de la red social Twitter, recibió la exmandataria en el marco del debate de la reforma judicial, donde le auguraron la muerte a ella y a sus hijos.dijo Dalbon en declaraciones a Radio 10.El letrado informó que se presentó una denuncia en el área de ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal.Anoche, durante el debate de la reforma judicial, la senadora del Frente de Todosdenunció amenazas contra la vicepresidenta por parte de un periodista oriundo de Córdoba e intimidaciones contra senadores del oficialismo.expresó Dalbon.El editor del portal Data24 publicó en su cuenta