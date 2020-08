Viviana Canosa podría ir presa con una pena de 15 días a 1 año

El viernes 28 la Junta Médica que analizó la autopsia del niño de Plottier que falleció a mediados de agosto y a quien sus padres administraban dióxido de cloro, confirmó que murió a causa de esa ingesta . La situación se produjo poco después de que la polémica periodista opositora recomendara tomarla en vivo en su programa, pese a que no hay evidencias de que genere beneficios y además es tóxica.

“porque no sólo era un remedio sino lo que ella recomienda hace mal a la salud”. Aclaró que “no la carga con el fallecimiento, no es parte de una acusación de un homicidio culposo sino de recomendar un químico que no sólo no cura sino que hace mal a la salud”. “Lo que ella promociona en su campaña anti-cuarentena produce un daño”,

“Por eso, vemos ligado la muerte del niño a la conducta de Canosa pero no le estamos achacando a ella la muerte del niño”,

En declaraciones a, el diputado neuquino del Frente de Todossubrayó que la situación “complica” a la conductorainsistió el legislador.Mansilla remarcó que el tipo penal sigue siendo el mismo y, de hecho, “es bastante leve porque tiene una pena de 15 días a 1 año”,Para Mansilla, Canosa atentó, señaló.El antecedente fue el procesamiento de un médico de famosos, el doctor. “A él lo procesan por el inciso 1 del artículo 208 que habla sobre tales recomendación pero teniendo título de médico. Este médico hablaba de una pastillita que supuestamente mejoraba los síntomas del COVID. Canosa encuadra en otro inciso porque ella no tiene título de médico. Sin tener un título habilitante hace recomendaciones de este tipo”, detalló.El interés de Mansilla es que se conozca que el dióxido de cloro es un químico que no está reconocido como medicamente y que además no es inocuo, es decir, “además de no tener beneficios para la salud perjudica a la misma”.señaló.advirtió.Mansilla también se refirió al rol de los comunicadores en la pandemia e insistió en la necesidad de que la población “esté bien informada, al menos en temas médicos”.“Obviamente que la democracia tiene una deuda muy grande con una ley de comunicación que garantice la libertad de expresión pero por otro lado garantice también el derecho a ser correctamente informado. No obstante,”, concluyó.