"No podemos permitir que la minoría le imponga a la mayoría qué temas se discuten y qué temas no"

La diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) dijo hoy que el oficialismo en la Cámara baja no puede permitir "que la minoría le imponga a la mayoría" qué se discute en el recinto, y estimó que en la actitud y el "clima disociado" de Juntos por el Cambio tuvo que ver el expresidente Mauricio Macri, desde Suiza.afirmó Moreau esta mañana en diálogo con AM 750.La diputada lamentó que Juntos por el Cambio,En ese sentido, resaltó que "hubo mucha violencia fuera y dentro de la Cámara,, cuando recibíamos un informe alarmante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva"., indicó.En tanto, al ser consultada sobre si la actitud del bloque de Juntos por el Cambio fue para evitar que se debatiera la reforma judicial, Moreau sostuvo que "la verdad que ese tema aún no está en la agenda de la Cámara para los próximos días".En esa línea, aseguró que sí están en la agenda "la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que favorece a las provincias; o cómo podemos ayudar al sector de la cultura y los medios audiovisuales, afectados por la pandemia, y el proyecto de aporte solidario de grandes fortunas por única vez, que impulsamos desde nuestro bloque".Finalmente,