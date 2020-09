Las amenazas que sufrió Sergio Massa

"Las amenazas de muerte contra Sergio Massa y Malena Massa son inaceptables desde cualquier punto de vista e impropias de la convivencia democrática. Convoco a quienes agitan discursos de odio a reflexionar, porque sus acciones repercuten en forma negativa en toda la sociedad".

Las amenazas de muerte contra @SergioMassa y @MalenaMassa son inaceptables desde cualquier punto de vista e impropias de la convivencia democrática. Convoco a quienes agitan discursos de odio a reflexionar, porque sus acciones repercuten en forma negativa en toda la sociedad. — Alberto Fernández (@alferdez) September 3, 2020

El presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior,, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los diputados nacionales(PRO) y Mario Negri (UCR) se solidarizaron con el titular de la Cámara de Diputados, ante las amenazas de muerte que sufrió luego de que divulgara su número de durante la última sesión.En su cuenta de Twitter,expresó:Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,manifestó su solidaridad e indicó que "el diálogo y el respeto deben ser los pilares de nuestra democracia'.Massa también recibió el apoyo de ministros de la nación, como(Interior),(Transporte) y(Relaciones Exteriores). Y tuvo además un fuerte respaldo de parte sus pares en la Cámara baja, entre los que se destacaron los jefes de los bloques opositores,(UCR),(UCR) y(FDT).En plena sesión del martes en Diputados, Sergio Massa anunció que iba a “tener que cambiar su celular, porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y están mandando mensajes”.“La verdad, qué nivel bajo de algunos dirigentes”, agregó el titular de la Cámara, que minutos después retomó el tema y precisó: "Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos; no me voy a victimizar, pero voy a hacer la denuncia para que la justicia investigue".