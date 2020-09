Esquiadores anticuarentena de fiesta: el bar se quedó sin licencia y los identificados podrían recibir penas de prisión

la fiscalía de San Martín de los Andes, distrito donde se encuentra ese centro de esquí, notificó a las personas que aparecen en los videos viralizados en las redes sociales, medida que se suma al quite de la licencia al bar de la base del cerro por incumplir con las medidas y los protocolos establecidos

la peor consecuencia que podrían llevarse los esquiadores "chetos" proviene del artículo 205: establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”

Parece ser que, al menos, el escándalo generado por el grupo de esquiadores que se filmaron burlándose del coronavirus, la cuarentena, bebiendo alcohol en clima festivo, sin cubrebocas ni distanciamiento social, en un centro de esquí de Chapelco , tendrá las consecuencias judiciales necesarias: la Justicia de Neuquén logró identificar a ocho de ellas y confirmó que se inició una investigación por la violación a las restricciones para prevenir los contagios en plena pandemia.Es queEl gobierno neuquino también repudió el accionar de estas personas, quienes incumplieron el Decreto 478/20, el cual establece multas para quienes no utilicen tapabocas y para aquellos locales comerciales que funcionen de manera indebida durante la pandemia.El fiscal, por su parte, inició una, mientras aseguraban que allí no existía el coronavirus.Respecto del incumplimiento del decreto provincial, la ministra de Turismo de la provincia, Marisa Focarazzo, indicó que a los propietarios de la concesión del local gastronómico les aplicaron una multa de $200 mil. Tras los sucesos ocurridos el sábado 22 de agosto, “Torino Bar Bistro Sociedad de Hecho” perdió la autorización para seguir en funcionamiento.En el caso de los esquiadores,Sin embargo,Según informaron medios locales, el fin de semana pasado, cerca de tres mil personas visitaron el cerro Chapelco para participar de un curso de esquí y snowboard que se desarrolló en el lugar. La actividad, indicaron, se habilitó para residentes de San Martín de los Andes, así como para los de las localidades de Junín de los Andes y Villa La Angostura.Desde el inicio de la pandemia, Neuquén registró más de 3.500 contagios y 56 muertes por coronavirus. De acuerdo con el último parte epidemiológico que difundió el Ministerio de Salud de la provincia, este jueves al mediodía se confirmaron 50 nuevos casos de COVID-19. Según el reporte, 24 de los nuevos contagios son de Neuquén capital, tres de Centenario, 16 de Cutral Co y uno de Plaza Huincul. Todas estas localidades tienen circulación comunitaria del virus.Además, se confirmaron un contagio en Zapala, tres en Chos Malal, otro en Picún Leufú y uno en Huinganco. De los nuevos registros informados se conoció que cinco son trabajadores de la salud. Actualmente, los casos activos en toda la provincia son 1.614.