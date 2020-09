Berni aseguró que "no se encubrirá a policías si se demuestra que son culpables de la muerte de Facundo"

"Nosotros no administramos justicia. La Justicia es la que tiene que investigar y determinar qué paso. Si hay un culpable y es miembro de la policía, no tenga duda de que ni el gobernador ni yo vamos a encubrir a quien ha cometido un delito",

remarcó el ministro de Seguridad de la provijncia de Buenos Aires,i, en declaraciones formuladas esta mañana a C5N.Insistió en que "es la Justicia quien tiene que investigar y determinar que pasó", en referencia a la muerte del joven de 22 años cuyos restos fueron encontrados en un cangrejal de la localidad de General Cerri.Sin embargo, sostuvo que "no se puede especular", debido a que en los cuatro meses, desde que el joven desapareció hasta que sus restos fueron hallados,Y resaltó: "Uno no hace defensa corporativa, pero la Justicia no imputó a miembros de la policía".El 2 de septiembre la jueza federal María Gabriela Marrón le informó a Cristina Castro - madre de Facundo - que los restos encontrados el 15 de agosto en las cercanías a Bahia Blanca corresponde a Facundo Astudillo Castro, quien se encontraba desaparecido desde el 30 de abril.