Un ex funcionario del macrismo bromeó con la figura de Videla para solucionar la problemática de la toma de tierras

Circulaban versiones de que la intendenta Inés Brizuela y Doria le había pedido la renuncia pero lo cierto es que por el momento no se pronunció contra el accionar del ex director de Radio Nacional durante la administración de Mauricio Macri.

El Dato: El repudio de la secretaria de DDHH para Jorge Rafael. pic.twitter.com/azWun7wsqS — Adrian Molina (@AdrianLaRioja) September 9, 2020

Repudiable. De acuerdo al portal El Federal Online, el subgerente de Medios de la capital riojana,, no solo realizó un posteo en su estado de WhatsApp con un chiste sobre el ex dictador Jorge Rafael Videla, los desaparecidos y las tomas de tierras, sino que no se rectificó y lo defendió. Situación que fue ampliamente repudiado en las redes sociales.Pese a la gran cantidad de críticas que recibió, incluida la de la Secretaría de Derechos Humanos, que pidió que se retracte o renuncie, prima el silenció. Varios en redes se preguntan: