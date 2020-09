"Le mandé un mensaje de texto a Horacio diciéndole que se quedara tranquilo, no hice esto para jorobar a nadie"

#AlbertoEnYAQPA | "Yo tenía un problema, le dije a la policía que ese no era el modo, le pedí que deponga la actitud y le di a la Provincia de Buenos Aires los recursos necesarios para resolverlo". — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) September 10, 2020

Alberto dialogó con Ernesto Teneumban por Radio con Vos y explicó que habló con Horacio Rodríguez Larreta para darle tranquilidad sobre el decreto que reintegra los fondos a la Provincia de Buenos Aires, los cuales Macri les quitó a los bonaerenses para dárselos a los porteños., indicó el Presidente y aseguró no estar enojado con la protesta en sí,De todas maneras, insistió con que la protesta de los efectivos bonaerenses "no se puede prolongar en el tiempo" porque "es un un modo de protesta que no suena apropiado", aunque sostuvo que se trata de una "demanda justa, por un retraso salarial de muchos años".Sobre una posible sanción a los policías por la forma en la que ejecutaron la protesta, el Presidente dijo que eso es algo "que tiene que resolver Axel".agregó.Luego, específicamente sobre la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero, indicó que "