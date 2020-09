Bozzano: El macrismo debe aceptar que perdieron las elecciones por casi 15% y respetar la voluntad del pueblo bonaerense

En el marco de una nueva sesión ordinaria, el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó diversos proyectos, entre los que se destaca el de Ley de Asociaciones Civiles. El mismo fue impulsado por los legisladores y las legisladoras del Frente de Todos para asistir a aquellas organizaciones que sufrieron el abandono durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y que, con la crisis que desató la pandemia, requieren para su sobrevivir de los beneficios que esta iniciativa garantiza.

Además, el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Víctimas, iniciativa que había obtenido un dictamen unificado en la Comisión de Legislación General y que garantiza a las víctimas del delito diversos derechos.

“simplemente estamos pidiendo para el gobernador Axel Kicillof lo mismo que este cuerpo le concedió en 2016 a la entonces gobernadora Vidal, es decir, la posibilidad de retirar los pliegos para revisarlos y luego volver a enviarlos al Senado”. “¿Por qué entonces devolvieron 126 pliegos al Poder Ejecutivo y ahora no pueden habilitar que se reevalúen 42?”, se preguntó.

Al respecto, el senadorseñaló:Sin embargo, continuó, “no son tan rápidos cuando se trata de proyectos que benefician a los que más lo necesitan”, haciendo referencia a que el bloque de Juntos por el Cambio tardó más de dos meses en habilitar el tratamiento el expediente que había sido aprobado en la Cámara de Diputados.Por su parte, el senadorsubrayó queSobre la misma, el senadorremarcó que “como síntesis de algunas de nuestras propuestas que están incorporadas, podemos decir que la ley que hoy aprobamos da plena operatividad en la Provincia de Buenos Aires a los derechos y garantías de la Ley Nacional de Víctimas sancionada en 2017”. Pallares enfatizó también que el proyecto“convierte a la víctima y al particular damnificado en partes activas del proceso penal” y aseguró que el mismo “representa un cambio de paradigma en la legislación Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en la que –hasta ahora- la víctima ocupaba un lugar marginal”.En el mismo sentido,destacó: “Estamos cumpliendo un hito en la Argentina con el tratamiento de esta ley”, añadiendo que “en los últimos cuatro años hubo un gobierno con mayoría legislativa que no aprobó este proyecto tan importante”. Sin embargo, evaluó, “nosotros en pocos meses pudimos ponerlo en el centro de la agenda y lograr el consenso necesario para que sea aprobado”.Sobre esta cuestión, el jefe del bloque del Frente de Todos,, explicó queEn esa línea, Bozzano acusó al bloque de Juntos por el Cambio de “abusar de su mayoría circunstancial en esta Cámara” y “no aceptar que perdieron las elecciones por casi el 15%”. Por eso, resaltó, “le pedimos a la oposición que revea su postura, porque no es bueno quelos pliegos se aprueben por mayorías ajustadas”.A modo de cierre, el legislador maipuense anunció que el bloque oficialista se retiraba de la sesión para no avalar con su presencia el atropello institucional que se estaba perpetrando. “Van a votar un tema tan importante en soledad, casi a las 12 de la noche y sin acuerdo”, advirtió. En base a todo lo anterior, el senador observó que“más que un acto institucional, esto parece un regalo que le están haciendo a Vidal al día siguiente de su cumpleaños”.Otros proyectos aprobados fueron la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Parto Humanizado;la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (PREIMBA);la ley que establece la erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito deportivo; y la ley de Emergencia Económica, Productiva y Financiera para el sector turístico.