Alfonsín advirtió que desde el macrismo quieren condicionar al Gobierno y fogonean una crisis de gobernabilidad

En diálogo con FM La Patriada, el embajador argentino en España,, sostuvo que "las marchas se organizan porque perdieron las elecciones, por eso marchan". El ex diputado radical remarcó además la hipocresía de la oposición que apela al diálogo y consenso."A mí me preocupa que le vaya bien al Gobierno. A algunos les parece mal. Yo también quería que le vaya bien a Cambiemos, por los argentinos", agregó el diplomático al asegurar además queA su entender, desde la oposición,, recalcó.Y enfatizó: "Por parte del Gobierno existe responsabilidad y no se convoca a movilizaciones. Desde la oposición no hay responsabilidad, juntan unos miles y piensan que ganaron la calles".