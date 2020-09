"Efecto Macri": el contundente diagnóstico de un banquero de por qué Argentina saldrá más golpeada de la pandemia

Foto: El Cronista

Jorge Brito, titular del Banco Macro, analizó la situación de país y el futuro al que se enfrenta la Argentina en medio de los efectos agravados por la pandemia generada por el Covid-19. "Se estaban encarando los problemas de fondo que tiene la Argentina, básicamente volver a instalar una chimenea...Pensemos que en los cuatro años de Macri no se instaló una chimenea", analizó.Entrevistado por El Cronista, Brito señaló que "con la diferencia que nosotros venimos de una gran crisis que nos dejó Mauricio Macri de sus cuatro años de Gobierno."Yo soy de los que cAhora, no podemos pensar en eso...Vos tenes que sentar y decir que quiero, a dónde quiero ir. Ahora, ¿vas a ponerlo a Alberto Fernández a hacer el plan económico? No es lo razonable", exclamó.En cuanto a los acuerdos que debe realizar la política, Brito comentó queCreo que la vida desde la casa, los hijos, tu mujer, todo es un consenso. Acá en el banco, yo hablo con los gerentes te puedo decir depende de como lo consensuás: o te enamoro o te convenzo...Por último comentó queAhora que dicen 60 medidas... El 15 entra el Presupuesto Nacional al Congreso. Y si no tenemos una mesa de acuerdo, ese Presupuesto va a ser de vuelta de una pelea sin sentido"."Porque el ministro (Martín Guzmán) está hablando de 4,5% de déficit para el año que viene. Y para llegar al 4,5% ¿estamos pensando en medidas fiscales serias que convenzan a los empresarios? Porque puedo decir: no voy a hacer lo que hicieron con otros ministros "bajemos el 20% del sueldo de los estatales" porque eso políticamente no aguanta 32 segundos, explotamos por el aire. Pensemos en cosas de largo plazo como que, por ejemplo, el Estado nacional hasta que no tenga un superávit no puede tomar más un empleado. ¿Vas a echar? No. ¿Quién se puede sentir enojado? Nadie. La gente va a decir: "Che, pero el Estado no genera más empleo..." No, no genera más... Generó demasiados empleos.Porque esto es algo elemental.