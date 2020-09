Un diputado del Frente Renovador cuestionó los comportamientos del macrismo: Son de una hijaputez

El diputado bonaerense del FdTsalió con todo a pegarle al macrismo. En primera instancia, se refirió al artículo publicado en La Nación donde el ex presidente Mauricio Macri llamó a “no violentar la Constitución”.En este sentido, consideró quexpresó.Y agregó:Las declaraciones hechas por el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se dieron en diálogo con el portal Política del. Ahí se refirió a los “que según indicó, se están generando la oposición, particularmente al entender de Eslaiman, una parte de Juntos por el Cambio.Enfatizó:“Que la gente de la oposición este fomentando marchas es una hijaputez. Demuestran que le interesan muy poco los argentinos, empezando por el ex presidente Mauricio Macri que vino del exterior y no cumple con la cuarentena”, resaltó.