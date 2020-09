Guzmán: No vemos el dólar blue como un tipo de cambio de referencia para los precios

“No vemos el dólar blue como un tipo de cambio de referencia para los precios”, afirmó el economista de Columbia el día en el que el Indec informó una aceleración de la inflación en agosto, que fue de 2,7%, pero que tuvo un alza mayor en los precios vinculados al tipo de cambio, como los alimentos y los electrodomésticos. Guzmán dijo que “la brecha es un tema que ocupa al Gobierno”, y que busca una estabilidad por debajo de la actual del 70% u 80%, rango que genera “molestias” al funcionamiento de la economía.

“Estas medidas se tienen que entender. Al principio hay cierta ansiedad. En los primeros meses se frenará el drenaje de reservas y más adelante se acumularán reservas. Es un proceso con una secuencia. El objetivo para empezar es dejar de perder reservas. Con un frente fortalecido, ahí buscaremos transitar hacia otros esquemas de regulaciones en la cuenta de capital”, explicó.

Martín Guzmán, reconoció que las medidas sobre la cuenta de capital generarán “ansiedad” en el corto plazo, pero dijo que lograrán frenar la caída de reservas e incluso atraer dólares. También afirmó que la suba del dólar blue no impactará en los precios minoristas y recalcó que “prohibir el dólar ahorro no era la solución”.afirmó el ministro de Economía en declaraciones a la prensa en el Palacio de Hacienda, tras el nerviosismo que generó en el mercado el ajuste del cepo en la demanda de dólar ahorro y la obligación a las empresas de refinanciar o reestructurar sus deudas en moneda extranjera.afirmó Guzmán, que agregó que los dólares que quieren salir del país son principalmente de actores que se habían beneficiado en el pasado del llamado carry trade, impulsado por el macrismo., agregó el ministro, que citó la normalización de la deuda en pesos, la baja de tasas de interés y la resolución de la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera.De esta última, admitió que era “condición necesaria”, pero no suficiente para terminar con el goteo de divisas en el Banco Central. Guzmán destacó que el canje de la deuda bajo legislación local cerró hoy con una aceptación del 99,41%. El corte parcial, anunciado días atrás, lograba una adhesión de 98,8%.En tal sentido Guzmán agregó que las medidas anunciadas ayer “en coordinación” con el Banco Central ya estaban incluidas en el presupuesto 2021y que, por lo tanto, no cambiaban las expectativas oficiales sobre la suba de preciosdijo.“Prohibir el dólar ahorro no es una solución”, dijo sobre lo que el domingo pasado había anunciado sobre esa opción en una entrevista con la nación., dijo sobre la eliminación del llamado parking para el dólar MEP y el CCL.Guzmán afirmó que el día de hoy no sirve de parámetro para ver cómo evolucionarán las cotizaciones, ya que hubo poco volumen en el mercado. “explicó el ministro de Economía.“Es necesario tener regulaciones distintas en la cuenta de capital para construir robustez y que haya una orientación para facilitar la inversión en la Argentina. Además, se buscó desalentar los movimientos de capitales especulativos que generan variaciones que en el tipo de cambio no son deseables”, argumentó.“Claramente vamos a tener un esquema de transición para un horizonte en el que la Argentina tenga condiciones de estabilidad. El BCRA tiene que velar por la estabilidad cambiaria y estaba enfrentando problemas por oferta y la demanda., explicó el ministro de Economía.El ministro aclaró que además del programa financiero y fiscal, y de las medidas que apuntan a fortalecer el frente cambiario, el BCRA anunció que, vía operaciones de mercado abierto, se irá gradualmente liquidando el stock de Leliq, ya que el Tesoro las irá absorbiendo con licitaciones de mayor frecuencia. “Este es un esquema integral de transición”, dijo, cuando se lo consultó sobre el cepo de 2013 impulsado por Marcó del Pont que terminó en una fuerte devaluación. “No hay medida de forma aislada, como un manotazo ante el problema”, señaló.