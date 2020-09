El Estado asegura su presencia en la investigación de la causa que más le preocupa a Macri

El juez federal Julián Ercolini aceptó a ambos organismos como querellantes,, aumentó las tarifas de forma descomunal y terminó dándoles una renovación de los contratos, sin concurso alguno, por otros diez años.expresidente Mauricio Macri, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional.Tras el fallo de Irurzun y Bruglia se habló del final del expediente, pero en verdad sólo se anularon los procesamientos. La prueba sigue siendo válida y lo mismo ocurre con las indagatorias. La lógica indica que Ercolini debe volver a indagar a Macri y los ex funcionarios, pero ahora la causa tiene un adicional de máxima importancia:La querella presentada por la UIF se centra en el pedido de que se impute penalmente a las personas jurídicas AUSOL S.A., GCO S.A. y ABERTIS S.A. por su participación en las maniobras y por haberse visto beneficiadas.Esta empresa es la que podría ser parte de la maniobra delictiva cuyo fundamento podría certificarse a partir de la documentación secuestrada en los allanamientos. Un dato no menor es que esta empresa no tiene antecedentes en obras viales.