FinCEN Files: una investigación que expuso al sistema bancario internacional, sus clientes y el crimen financiero

Fincen Files expone por primera vez, desde que comenzó a publicarse ayer, cómo bancos de todo el mundo mueven millonarios flujos de dinero amparados por una regulación del sistema financiero que, frecuentemente emite alertas, pero hace poco para frenar el flujo de dinero ilícito o el lavado de dinero.FinCEn Files está basada en elEl proyecto fue liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a partir de una filtración de estos documentos secretos obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con 108 medios asociados, entre ellos Infobae, La Nación y Perfil, de Argentina. Ofrece una visión sin precedentes del secreto mundo del sistema bancario internacional, clientes anónimos y, en muchos casos, los delitos financieros.Son informes confidenciales que se emiten cuando un banco observa una transacción que parece sospechosa, por ejemplo, si se cree que podría involucrar una operación de lavado de dinero o corrupción. Un SAR no es una acusación, es una forma de alertar a los autoridades y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.Por ejemploTambién por notas negativas en los medios que se refieran a sospechas de comisión de algún delito por parte de alguna de las partes involucradas.Los bancos deben llevar adelante un proceso de “conozca a su cliente” (conocido como “KYC” por know your client, en inglés)En FinCEN Files, el principal detonante de los SAR fue la sospecha de lavado de dinero. Este delito busca ocultar la fuente del dinero obtenido ilegalmente, y hacer que parezca legítimo.Bajo la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, los bancos globales - aquellos que tienen acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos para compensar el flujos de dólares entre ellos-, oasí como también informar a la FinCEN sobre movimientos que puedan estar orignados en la evasión fiscal, el fraude o el financiamiento del narcotráfico y el terrorismo.Dentro de cada entidad,Pero no solo los bancos están obligados a presentarlos. También las casas de cambio, agentes de bolsa, casinos y otras instituciones financieras. No informar puede dar lugar a multas y sanciones.Juntos representan más del 85% de todos los SAR en la filtración.La FinCEN recibió más de 12 millones de SAR entre 2011 y 2017, y más de dos millones solo en 2019.La investigación incluye 2.100 de estos reportes, lo que representa el 0,02% de los SAR presentados entre 1999 a 2017, aunque el 98% de los reportes fueron entregados a la FinCEN entre 2011 y 2017. Si bien son un universo acotado, constituyen un conjunto valioso por cómo se generó esta muestra. En total, las transacciones reportadas en la filtración superan los USD 2 billones.Al recibir los reportes de las entidades financieras, la FinCEN se los envía al Departamento de Justicia, al Tesoro de Estados Unidos, y a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, incluido el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país.Una vez que recibe un SAR,. Esta red internacional permite intercambiar información de inteligencia, en una plataforma segura, que es estrictamente confidencial, para poder combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, a nivel global.Si bien los reportes se utilizan para detectar delitos, no se pueden utilizar como prueba directa en causas judiciales. Ni en Estados Unidos, io en ningún otro país al que la FinCEN le envíe un SAR en el marco de la política de colaboración internacional para prevenir el lavado, o para una investigación judicial.Para asegurarse de que sus clientes no están moviendo dinero ilícito en el circuito financiero, se supone que los grandes bancos deben vigilar el flujo de dinero en sus cuentas, especialmente, si los montos son altos, o no coinciden con su perfil.En la mitad de los reportes analizados por ICIJ, los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes intervinientes en una operación, y no tenían información sobre una o más entidades detrás de las transacciones. En más de 680 informes de FinCEN Files, las instituciones financieras solicitaron más información sobre las entidades y en más de 160 ocasiones los bancos no respondieron. Algunos bancos o sucursales en países como Suiza citaron las leyes de secreto local en sus jurisdicciones para negar la información.o. A otros les falta información vital y reflejan una falta de conocimiento por parte de las propias entidades sobre los miles de millones de dólares que están moviendo para clientes de alto riesgo y para otras instituciones financieras.En las operaciones reportadas intervienen numerosas veces “bancos corresponsales” (o intermediarios) de los grandes bancos, que al ser entidades más pequeñas y estar ubicadas en otras jurisdicciones, tienen controles más laxos respecto de sus clientes.. Muchas veces, reportan transacciones años después de que ocurrieron en un intento por “cubrirse” ante las autoridades.Los bancos en Estados Unidos están autorizados a tomar medidas para detener operaciones sospechosas detectadas por sus sistemas. Sin embargo suelen optar por enviar un reporte sospechoso o SAR a la FinCEN en el Departamento del Tesoro, una vez realizada la operación. Así, buscan cumplir con la normativa y evitar sanciones, a la vez que no interfieren en el movimiento global de dinero sucio.Otra de las conclusiones del análisis realizado para la investigación es que los bancos que aparecen en FinCEN Files procesaban regularmente transacciones con compañías registradas en paraísos fiscales, sin conocer al dueño final de la cuenta.Pero los flujos ilícitos de dinero no solo circulan a través de los bancos suizos y los centros financieros offshore. Muchos transitan por dos capitales financieras: Nueva York y Londres. Cinco de los bancos que aparecen más habitualmente en los FinCEN Files –Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC- violaron en repetidas ocasiones sus promesas oficiales de buen comportamiento, según evidenciaron los archivos secretos.“Los bancos saben que operan en un sistema en gran parte sin dientes”, le dijo a ICIJ Paul Pelletier, un ex alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscal de delitos financieros. "Al fallar por completo en prevenir transacciones corruptas a gran escala, las instituciones financieras han abandonado su papel como defensas en primera línea contra el lavado de dinero”, agregó.Wall Street, en particular, juega un papel esencial. La Reserva Federal otorga a los bancos más importantes un poder especial, el de convertir distintas monedas en dólares, la moneda de reserva mundial, y enviarlas a otros bancos o compañías. Este servicio discreto, que se realiza a cambio de una comisión para bancos más pequeños o regionales, mantiene en movimiento el sistema financiero global.De hecho, según pudo corroborar el equipo argentino de ICIJ, en la mayoría de los casos en que aparecieron argentinos involucrados en alguna causa judicial, la Justicia argentina no estaba al tanto de esos reportes.El análisis encontró algunos casos en los que los bancos presentaron informes en respuesta a publicaciones periodísticas (incluida la investigación de Panama Papers de 2016 del ICIJ) o presentaciones legales judiciales que involucran a clientes mucho después del hecho de las transacciones. En promedio, la demora fue de 166 días, casi medio año, en los reportes de la filtración de FinCen Files.El ICIJ también encontró transacciones sospechosas vinculadas a más de 20 empresas e individuos señalados por los bancos que estaban vinculados a casos de corrupción, fraude, malversación o evasión de sanciones (y produjo un interactivo para presentar detalles clave sobre estos clientes).Y si bien las autoridades de Estados Unidos exigen a los grandes bancos a reformar sus prácticas, y los multan con cientos e incluso miles de millones de dólares, terminan aprobando acuerdos laxos que difieren el enjuiciamiento de los bancos y no avanzan en la acusación de los ejecutivos responsables. Así perpetúan el status quo al imponer multas por no prevenir acabadamente lavado de dinero, que terminan siendo una fracción de las ganancias obtenidas.