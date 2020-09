"Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático".

Excelente definición de lo que está pasando en el Parlamento argentino. Quieren paralizarlo. https://t.co/KHHkzajXaX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 22, 2020

#COMUNICADO ▶️ Nuevamente el bloque macrista quiere paralizar el @SenadoArgentina y se niega a debatir 👇 pic.twitter.com/h959ex1PRh — Senadores de TOD☀️S (@Senadores_Todos) September 22, 2020

Cristina Fernández de Kirchner suscribió a un comunicado emitido por los senadores y las senadoras del Frente de Todos frente a un nuevo intento de Juntos por el Cambio de dirimir los asuntos parlamentarios en un tribunal judicial. La vicepresidenta señaló que "judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático"."La bancada macrista amenaza con paralizar el funcionamiento del Senado, recurriendo nuevamente a los juzgados a buscar lo que no lograron conseguir en las urnas. Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático", se leé en el comunicado difundido por el bloque.