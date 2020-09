La contundente respuesta de la diputada kirchnerista a la chicana por el modismo que utilizó el ministro Martín Guzmán

En 2018, la inflación proyectada fue del 15 por ciento. La real, del 48. En 2019, la inflación proyectada fue del 10 por ciento. La real, del 53. “Hablame de sarasa”, dijo la legisladora experta en economía.

En el marco de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, el ministroprotagonizó un blooper que la oposición no comprendió. Junto al presidente de la Cámara de Diputados,, subrayó que el también podía “sararear”.Cabe señalar que el presupuesto destinaráentre otros, lo que representa el 65 por ciento de los recursos contemplados para el 2021.La iniciativa también contempla queo que dejará un saldo de balanza comercial superavitario en torno a los US$ 15.087 millones, por debajo de los US$ 17.260 estimados para este año.El año próximo,En tanto,detalla el proyecto de Ley ingresado a la Cámara baja.En fin, desde los medios de comunicación y la dirigencia opositora al gobierno solo se quedaron con el “sararear”. Algo que la diputado nacional del Frente de Todosrechazó con contundencia al exponer solamente un punto de los dos últimos presupuestos de macrismo, a cargo de