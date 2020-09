Otro revés para el secretario de Macri en su intento por voltear la causa de espionaje ilegal

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó hoy un planteo de la defensa Darío Nieto, secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, para que la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales, sociales y religiosos pase de Lomas de Zamora a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.El dato saliente es que el planteo fue realizado por uno de los investigados y acompañado por presentaciones similares del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe Diego Santilli y la ex gobernadora boaerense María Eugenia Vidal, supuestas víctimas del espionaje ilegal.La jueza Capuchetti rechazó planteo de competencia por vía de inhibitoria tras señalar que“Nos encontramos ante una investigación sumamente compleja que abarca una pluralidad de sucesos cometidos en distintas jurisdicciones y quesostuvo la jueza en el fallo al que accedió Télam.Y en ese sentido, la jueza explicó:La postura de Nieto, Rodríguez Larreta, Santilli y Vidal había recibido el acompañamiento de la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli que dictaminó en favor de que Comodoro Py reclamara la competencia del caso, pero la jueza Capuchetti resolvió en dirección contraria por entender que eso no correspondía, por lo que se descuenta que el fiscal apelará el fallo.La causa que tramita en Lomas de Zamora ante el juzgado a cargo del jueza juez Juan Pablo Augé y tiene como fiscales a Cecilia Incardona y Santiago Eyherabie que investigan maniobras de espionaje que habrían ocurrido en Lomas de Zamora pero también en la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, La Plata y hasta en dependencias del Servicio Penitenciario Federal y del Servicio Penitenciario Bonaerense.