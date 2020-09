Espionaje ilegal: la forma de Cambiemos para perseguir a la oposición y que alguien vote a Bullrich, Ocaña y González

Las filtraciones que se dan a conocer del espionaje ilegal macrista no se detienen y cada día hay más pruebas.Armaban operativos en actos de Critina, infiltraciones en movimientos sociales y tareas de inteligencia sobre el Frente de Izquierda y otras organizaciones políticas, sociales y gremiales. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reveló todo este entramado a partir de profundizarDe acuerdo a la investigación,, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones desarrolladas en el año 2017. Además también espió a dirigentes de la UCR.En efecto, de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, agregó.Al profundizar sobre su rol, Ramos Padilla solicitó información a la intervención de la agencia de inteligencia y se encontró con todo este entramado ilegal.Ramos Padilla también resaltó que la “duración del Proyecto AMBA coincidió precisamente con aquel en que se desarrollaron la campaña electoral y las elecciones de medio término del año 2017”“Teniendo en cuenta estos objetivos de reunión de información de interés político–electoral, no resulta casual que a la estructura histórica de la AFI en el territorio bonaerense (Bases La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca) se le sumaran hacia finales de 2016 y comienzos de 2017, las seis BASES AMBA, dispuestas estratégicamente a lo largo del territorio más densamente poblado del país y que representa el 38% de la masa electoral nacional”, consideró el juez.La excusa que entonces dio el macrismo fue que se instalaban para combatir delitos federales complejos como el narcotráfico. Lo mismo dijo Pinamonti en su indagatoria pero “se ha podido constatar que, como consecuencia de esas labores de inteligencia criminal puestas de resalto por Pinamonti, únicamente se formalizaron escasas causas penales en el Poder Judicial, las que en su mayoría no arribaron a resultados positivos y fueron archivadas y en las que, además, la Agencia Federal de Inteligencia realizó limitados aportes durante las investigaciones”.